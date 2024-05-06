Российские ученые-экономисты признали свою бесполезность

Экономисты из РАН, МГУ и ВШЭ назвали свое влияние на процессы в РФ крайне низким

Большинство российских ученых-экономистов оценивают свою способность влиять на происходящие в стране процессы как крайне низкую, фактически они считают свои рекомендации бесполезными в сложившейся практике принятия решений. Об этом свидетельствует результат первого экспертного исследования от Новой экономической ассоциации, на которое ссылается РБК.

Опрос «Государство, гражданское общество, гуманитарный сектор экономики» проводилось в 2023 году. В нем приняли участие сотрудники Института экономики, экономического факультета МГУ, Государственного института искусствознания, Института национальных проектов и Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Более половины респондентов (57 процентов) оценили свое влияние на федеральном уровне на «единицу» по пятибалльной шкале. Еще 18 процентов поставили себе «двойку», а 13 процентов — «тройку».

На региональном уровне о «единице» говорили 55 процентов, о «двойке» — 18 процентов, о «тройке» — 14 процентов. Еще немногим менее шести процентов поставили себе «четверку», а один процент — «пятерку». На муниципальном уровне ситуация выглядит лишь немногим лучше, однако «четверок» и «пятерок» в сумме по-прежнему семь процентов.

В опросе участвовали 752 человека. Из них 37 процентов — доктора наук, 38 процентов — кандидаты, 9 процентов — магистры, 7 процентов — студенты старших курсов. Также 52 процента работают в вузах, а 24 процента — в институтах Российской академии наук (РАН).

К работе федеральных чиновников ученые отнеслись более снисходительно. «Пятерку» им поставили 3 процента, «четверку» — 21 процент, «тройку» — 36 процентов, «двойку» — 19 процентов, а «единицу» — 14 процентов.

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев признал, что влияние российских экономистов на ситуацию всегда было ограниченным, но в последнее время оно дополнительно сократилось. Причиной такой ситуации он назвал принятие решений по идеологическим соображениям, где экономист просто должен обосновать принятое решение.

Глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв добавил, что от качества самого специалиста зависит далеко не все. Надо чтобы чиновник, который принимает решения, был в состоянии понять научную работу.

При этом больше половины респондентов плохо оценивают государственную политику в области образования. Противоположный взгляд имеют 16 процентов опрошенных.

Ранее сотрудники Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ подсчитали, что расходы на исследования и разработки в 2022 году выросли на две трети по сравнению с 2018-м, но большей частью они не были связаны с созданием новой продукции.