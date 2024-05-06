В Госдепе высказались о перемирии между Израилем и ХАМАС

Госдеп: США считают перемирие между Израилем и ХАМАС абсолютно достижимым

Вашингтон считает, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля абсолютно достижимо, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, на рассмотрении находится вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. «Режим прекращения огня является абсолютно достижимым», — высказались в Госдепе.

Ранее ХАМАС заявило о готовности продолжить переговоры с Израилем о перемирии, несмотря на призыв Тель-Авива к эвакуации палестинцев из города Рафах.

Также ХАМАС допустило освобождение 33 израильских заложников в обмен на гарантии США не допустить начала новой наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге Газы.