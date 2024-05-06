Игнашевич назвал позорным судейство в матче РПЛ между «Уралом» и «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич раскритиковал судейство в выездном матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвал работу арбитров позорной. «Ключевой эпизод — это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные», — заявил Игнашевич.

Встреча прошла 6 мая. «Балтика» проиграла со счетом 1:2, пропустив второй мяч на 95-й минуте. Первый гол «Урал» забил с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Балтика» из-за поражения опустилась в зону вылета РПЛ, команда находится на 15-м месте. Игнашевич возглавляет клуб с октября 2021 года.