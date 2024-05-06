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15:30, 6 мая 2024Экономика

Темпы выдачи ипотеки в России замедлились

ВТБ: за год выдачи ипотеки в России снизились на 20 %

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С апреля 2023 года ипотеку в России стали оформлять на 20 процентов реже. О замедлении темпов выдачи жилищных ссуд сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным кредитной организации, на апрель 2024 года продажи ипотеки в стране составили 455 миллиардов рублей. Снижение выдачи там объяснили высоким уровнем ключевой ставки и первоначального взноса по основной госпрограмме. «Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ постепенно замедляют рынок ипотеки», — уточнили в банке.

За месяц показатель поднялся на 2 процента, и эксперты ожидают дальнейшего роста выдач. По прогнозам специалистов, в ближайшие два месяца, когда завершится льготная ипотека под 8 процентов, спрос на жилищное кредитование станет «аномальным». «Итоговый объем выдач в первом полугодии может приблизиться к 2,8 триллиона рублей, что сократит отставание от результатов прошлого года до 7 процентов», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Однако в дальнейшем, как убежден эксперт, интерес россиян к жилищным ссудам вновь снизится.

Ранее https://lenta.ru/news/2024/05/06/rossiyane-brosilis-brat-odin-vid-ipoteki/ о скачке спроса на ипотеку для строительства частных домов. В сравнении с первым кварталом 2023 года таких кредитов было выдано на 42 процента больше.

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      Виктория Клабукова
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