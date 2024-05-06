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22:28, 6 мая 2024Спорт

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об
этом собщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 6 мая, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в дебюте встречи забил Алексей Миранчук.

«Локомотив» набрал 44 очка и вышел на четвертое место в чемпионате. В активе «Ростова» 40 очков, команда находится на восьмой позиции.

В следующем туре «Локомотив» 12 мая на выезде сыграет с «Оренбургом». «Ростов» днем раньше на выезде встретится с «Рубином».

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      Алексей Гусев
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