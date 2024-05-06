МИД России вызвал посла Великобритании
Посол Великобритании Кейси вызван в МИД России
Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Об этом представители МИД сообщили в беседе с РИА Новости.
«Посол Великобритании вызван в МИД России», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
При этом представители министерства не назвали причину этого решения.
Ранее МИД Германии отозвал для консультации посла ФРГ в России из-за обвинений в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.