МИД России вызвал посла Великобритании

Посол Великобритании Кейси вызван в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Об этом представители МИД сообщили в беседе с РИА Новости.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом представители министерства не назвали причину этого решения.

Ранее МИД Германии отозвал для консультации посла ФРГ в России из-за обвинений в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.