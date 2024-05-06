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13:33, 6 мая 2024Мир

МИД России вызвал посла Великобритании

Посол Великобритании Кейси вызван в МИД России
Найджел Кейси

Найджел Кейси. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Об этом представители МИД сообщили в беседе с РИА Новости.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом представители министерства не назвали причину этого решения.

Ранее МИД Германии отозвал для консультации посла ФРГ в России из-за обвинений в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.

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