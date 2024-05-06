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13:27, 6 мая 2024Забота о себе

Названа безопасная суточная доза колбасы

Диетолог Чухачева: без вреда для здоровья можно съедать один кусочек колбасы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева считает, что без вреда для здоровья можно съедать один кусочек колбасы в день. Безопасную суточную дозу мясных деликатесов она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Чухачевой, в колбасе содержится много насыщенных жиров, употребление которых увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить этот риск, доктор посоветовала ограничить их потребление. В идеале, говорит диетолог, насыщенные жиры должны составлять около 10 процентов от суточного объема калорий. «Это кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец», — уточнила врач.

Чухачева добавила, что у человека нет жизненной необходимости в насыщенных жирах, так как организм может синтезировать их самостоятельно. Тем не менее полностью исключить их тоже нельзя, считает диетолог, поскольку они содержатся практически во всех продуктах животного происхождения, даже в рыбе, которую заслуженно считают ценным источником полезных веществ.

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