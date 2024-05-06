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14:45, 6 мая 2024Экономика

Прогноз роста ВВП России повысили более чем вдвое

Аналитики ЦЦИ по итогам 2024 года ожидают роста ВВП России на 2,7 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитики повысили прогноз темпов роста российской экономики во втором квартале 2024 года более чем вдвое — с 1,49 до 3,15 процента. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет ТАСС.

Ускорение роста ВВП эксперты также ожидают в третьем и четвертом квартале — прогноз был повышен до 1,81 и 1,28 процента соответственно. В результате по итогам 2024 года ВПП РФ увеличится на 2,7 процента (этот показатель в 1,7 раза выше предыдущего прогноза), заявили в ЦЦИ. По оценке аналитиков, в 2025 и 2026 годах экономика страны вырастет на 1,6 и 1,5 процента соответственно.

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При этом эксперты ожидают замедления инфляции, прогноз по ИПЦ на конец второго квартала был снижен с 7,9 до 7,8 процента, а по итогам года — с 5,5 до 5,4 процента. Ожидания ЦЦИ по ключевой ставке ЦБ в 2024 году были повышены с 12 до 14 процентов.

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в свою очередь, изменила ожидания по темпам роста российской экономики с 1,8 на 2,6 процента.

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