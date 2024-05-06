Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:43, 6 мая 2024Забота о себе

Психотерапевт перечислила лучшие способы борьбы со стрессом

Психолог Волхонская: успокоиться при стрессе помогут физнагрузка и творчество

Фото: Emma Simpson / Unsplash

Небольшое количество стресса иногда может стимулировать организм и помочь преодолеть трудности, но если он становится чрезмерным или длительным, это может негативно сказаться на здоровье человека и привести к серьезным последствиям, предупредила психолог, психотерапевт Екатерина Волхонская. Лучшие способы успокоиться она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Необходимо бороться с высоким и длительным стрессом, который становится хроническим, так как он негативно влияет на гормональную систему, ослабляет иммунитет и может спровоцировать развитие различных заболеваний. Кроме того, он часто вызывает расстройства пищевого поведения, повышает уровень тяжелых эмоций, что может привести к тревожно-депрессивным расстройствам

Екатерина Волхонскаяпсихолог, психотерапевт

Одним из способов борьбы с последствиями стресса Волхонская назвала физическую нагрузку. «Скорее всего вы сами замечали, что в стрессовой ситуации хочется будто выплеснуть свою энергию. Именно поэтому многие выбирают силовые тренировки в спортивном зале, плавание, танцы или бег», — сказала психолог. Она также отметила, что справиться со стрессом помогают и прогулки на свежем воздухе. А вот полный покой не поможет восстановиться, особенно если истощение вызвано тревогой, заверила специалистка.

Если из-за стресса появились напряжение и зажим мышц, то для борьбы с этим состоянием можно прибегнуть к техникам расслабления, говорит Волхонская. Такой процедурой, по ее словам, может быть парение в банном чане. «Высокая температура воды в чане и пар помогают расслабить мышцы и облегчить физическое напряжение. Как следствие мы начинаем переставать беспокоиться, отпускать накопившиеся проблемы и снижать уровень тревоги», — объясняет психолог.

Процесс парения в сибирском банном чане способствует выработке гормонов счастья — эндорфинов, которые помогают поднять настроение, улучшить сон. Оно расслабляет и снимает гипертонус мыщц, что способствует общему расслаблению тела и психики, а также снижению стресса

Екатерина Волхонская психолог, психотерапевт

Со стрессом также поможет справиться творчество: рисование, танцы, пение, рукоделие, лепка. Если заняться рукоделием нет возможности, стоит попробовать дыхательные практики. «Техника 6-3-9 предполагает вдох на шесть счетов, задержку дыхания на три и выход на десять. Повторите это упражнение три раза, и вы почувствуете, как стресс отступает, и вы налаживаете контакт с собой», — говорит психолог.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Наконец, Волхонская порекомендовала противостоять стрессу, проводя время с животными. Общение с представителями фауны, по ее словам, способствует повышению уровня окситоцина — гормона, помогающего выстраивать социальные связи и доверительные отношения. «Контакт с животными, будь то поглаживание собаки или кошки или даже наблюдение за рыбками в аквариуме, приводит к улучшению физического и психологического состояния человека. Помимо повышения уровня окситоцина, считается, что взаимодействие с животными также способствует улучшению иммунной системы и сокращению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала психолог.

Помните, что забота о своем психическом здоровье не менее важна, чем забота о физическом, и не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам, если стресс берет над вами верх. Специалист поможет вам адаптироваться, выдержать фрустрацию и давление внешних факторов.

Екатерина Волхонскаяпсихолог, психотерапевт

Ранее эксперт по отношениям Пол Брансон подсказал ссорящимся парам «метод капитана». Этот метод подразумевает, что каждый партнер берет на себя ответственность за решение определенных вопросов и становится в этой сфере главным, то есть капитаном.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?

      В Госдуме захотели провести шашлычную амнистию

      Депутаты разрешили «Роскосмосу» закрыть закупки

      Франция отправит посла на инаугурацию Путина

      Российский самолет сел в Шереметьево после сигнала тревоги

      Тушивший «Крокус» пожарный описал возможный сценарий поджога концертного зала

      В России высказались о планах Китая работать с Францией над украинским вопросом

      Израиль начал бомбардировки Рафаха

      Полковник объяснил принцип работы российской бомбы с «эффектом землетрясения»

      Появилось видео уничтожения катеров ВСУ у Крыма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше