Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 6 мая 2024Экономика

Путин заявил о достойном росте доходов россиян

Путин: власти обеспечили достойный рост реальных доходов россиян

Фото: Аркадий Будницкий / Коммерсантъ

Власти обеспечили увеличение доходов граждан страны. Об этом в ходе встречи с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства назвал рост доходов и зарплат населения достойным и отметил, что заработки россиян росли «в целом приемлемыми, если не хорошими темпами». Путин добавил, что руководство страны могло бы сделать еще больше, оценив при этом результат проделанной работы как «вполне удовлетворительный».

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду. Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду.Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
10 марта 2024

Ранее Росстат сообщил, что в первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 5,8 процента в годовом выражении. Под этим понятием подразумеваются доходы, остающиеся у гражданина после обязательных платежей (в том числе налогов), скорректированные на индекс потребительских цен. Ведомство также отметило ускорение роста реальных зарплат — в феврале они увеличились на 10,8 процента в годовом выражении по сравнению с 8,5 процента в январе.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисках

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      США вспомнили о документации по российским двигателям РД-180

      Москвичам назвали цену самой дешевой квартиры у метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше