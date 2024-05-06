Путин заявил о достойном росте доходов россиян

Путин: власти обеспечили достойный рост реальных доходов россиян

Власти обеспечили увеличение доходов граждан страны. Об этом в ходе встречи с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства назвал рост доходов и зарплат населения достойным и отметил, что заработки россиян росли «в целом приемлемыми, если не хорошими темпами». Путин добавил, что руководство страны могло бы сделать еще больше, оценив при этом результат проделанной работы как «вполне удовлетворительный».

Ранее Росстат сообщил, что в первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 5,8 процента в годовом выражении. Под этим понятием подразумеваются доходы, остающиеся у гражданина после обязательных платежей (в том числе налогов), скорректированные на индекс потребительских цен. Ведомство также отметило ускорение роста реальных зарплат — в феврале они увеличились на 10,8 процента в годовом выражении по сравнению с 8,5 процента в январе.