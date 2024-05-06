Раскрыт механизм разгона облаков над Москвой на 9 Мая

Летчик Бакулин: разгон облаков вызывает дождь и освобождает небо для маневров

При неблагоприятном прогнозе погоды во время проведения парада Победы 9 мая в Москве проводят разгон облаков. Механизм данной процедуры раскрыл полковник, заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что разгон облаков помогает вызвать дождь, в связи с чем небо «освобождается» для маневров. «Чтобы разогнать облака, надо распылить реагент на эти облака. Они разные бывают. То есть на транспортный самолет загружается этот реагент, и рассыпают. В результате этого попадания на облако реагентов типа пыли, кристаллов, они аккумулируют влагу, увеличивают массу, [осадки] выпадают в виде дождя, и освобождается небо от облаков», — поделился информацией летчик.

Днем ранее в интернете опубликовали кадры с генеральной репетиции парада Победы, который состоится 9 мая. На кадрах можно заметить пешие парадные расчеты видов и родов войск, которые пройдут по Красной площади.

