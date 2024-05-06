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08:31, 6 мая 2024Забота о себе

Сексолог раскрыл главные причины потери интереса к сексу

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Взаимные обиды, перераспределение приоритетов в семейной жизни, погружение с головой в роль родителей — одни из самых распространенных причин потери интереса к сексу, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. Их он назвал «Ленте.ру».

По словам специалиста, во многих семьях муж и жена годами сохраняют хорошие отношения и любят друг друга, но не занимаются сексом. В таких семьях близость является дежурной обязанностью один-два раза в месяц или реже, продолжил сексолог. При этом каждый из партнеров рано или поздно начинает поиск других способов снятия напряжения: кто-то занимается мастурбацией, а кто-то ищет отношения на стороне.

У каждой третьей пары, находящейся в долгих отношениях, есть эта проблема. А за помощью обращаются единицы: примерно одна пара из десяти. Остальные предпочитают игнорировать проблему

Андрей Булахврач-сексолог, психотерапевт

Чтобы избежать исправить ситуацию, нужно знать причины потери интереса к сексу, заверил Булах. Одной из них он назвал рутину.

Зачастую партнеры не хотят заниматься сексом из-за погружения в родительство. Многим трудно переключиться с роли отца и матери на роль мужчины и женщины. Случается, что супруги отказываются от занятий сексом из-за присутствия детей в соседней комнате

Андрей Булахврач-сексолог, психотерапевт

Взаимные обиды, стереотипы, закрывание глаз на некачественный секс и осознание, что лучше уже не будет также могут спровоцировать полную потерю интереса к интиму, заверил специалист.

Булах обратил внимание на то, что иногда пара не хочет заниматься сексом из-за страха беременности. Это происходит из-за того, что супруги не могут договориться о подходящем методе контрацепции.

«В каждой паре все индивидуально. Может быть как одна причина, так и сочетание нескольких. И если найти компромисс самостоятельно не получается, необходимо обратиться за помощью к сексологам, семейным психологам, которые помогут вывести отношения из тупика», — подытожил эксперт.

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Ранее Булах назвал устраивающий россиянок размер полового члена. По его словам, для большинства средний размер полового органа в 13,5 сантиметра является оптимальным.

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      Вера Владзиевская
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