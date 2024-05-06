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09:27, 6 мая 2024Мир

Стало известно о возможном отказе Байдена от участия в выборах

Spiegel: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден может объявить о своем решении не участвовать в предстоящих в ноябре выборах и предложить выдвинуть вместо него кандидатуру супруги бывшего американского лидера США Барака Обамы Мишель. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США.

Некоторые демократы предполагают, что Байден может отказаться от участия в выборах на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 года.

Ранее Байдена раскритиковали за возможное прекращение поставок боеприпасов Израилю. Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан заявил, что намерение американского лидера бросить своего союзника является отвратительным.

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      Виктория Кондратьева
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