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13:22, 6 мая 2024Культура

Стас Михайлов ответил на вопрос об уходе со сцены

Стас Михайлов признался, что уйдет со сцены, если потеряет способность петь

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российский певец Стас Михайлов ответил на вопрос о том, когда он может уйти со сцены. Его слова приводит издание Aif.ru.

В рамках своего 55-го юбилея исполнитель дал концерт на 11 тысяч зрителей, среди гостей которого были и его родители, Людмила и Владимир Михайловы. По словам певца, его мать и отца расстраивает конфликт между ним и Аллой Пугачевой.

Певец предположил, что причиной его ссоры с коллегой мог стать тот факт, что Примадонна вовремя не покинула сцену, из-за чего столкнулась с личными трудностями. Исполнитель также рассказал, когда сам планирует завершить музыкальную карьеру.

«Вот меня всегда спрашивают: "У тебя хватит сил уйти?" Если я не смогу петь, так зачем буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать себе: "Все, спасибо"», — подчеркнул певец.

Конфликт Михайлова и Пугачевой начался с заявления исполнителя о том, что уехавшие артисты «на коленях еще приползут и будут целовать ноги». В ответ на это Пугачева сообщила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

По словам певца, его высказывание об уехавших артистах не относилось к Примадонне. Михайлов заявил, что Пугачевой нельзя было оскорблять россиян, а также отметил, что не понимает поведения некоторых звезд, покинувших Россию.

ЖЗЛ
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