Стилист Рогов призвал россиянок носить пижамные штаны на улице

Стилист Рогов призвал россиянок носить пижамные штаны в тонкую полоску на улице

Стилист Александр Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист призвал россиянок носить пижамные штаны в тонкую полоску на улице. «Если у вас есть пижамные штаны в тонкую полоску — смело носите их в городе!» — посоветовал он.

При этом сочетать данный предмет гардероба эксперт порекомендовал с футболками, толстовками, жакетами или косухами. «Будьте собой!» — заключил Рогов.

Ранее в апреле стилист Владислав Лисовец назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета. По словам модного эксперта, в текущем и следующем сезонах актуальными окажутся наряды в эстетике 2000-х годов. Среди них — брюки и юбки на бедрах.