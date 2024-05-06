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12:54, 6 мая 2024Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить пижамные штаны на улице

Стилист Рогов призвал россиянок носить пижамные штаны в тонкую полоску на улице

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал модный тренд на весну и лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист призвал россиянок носить пижамные штаны в тонкую полоску на улице. «Если у вас есть пижамные штаны в тонкую полоску — смело носите их в городе!» — посоветовал он.

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При этом сочетать данный предмет гардероба эксперт порекомендовал с футболками, толстовками, жакетами или косухами. «Будьте собой!» — заключил Рогов.

Ранее в апреле стилист Владислав Лисовец назвал голые ноги абсолютным трендом весны и лета. По словам модного эксперта, в текущем и следующем сезонах актуальными окажутся наряды в эстетике 2000-х годов. Среди них — брюки и юбки на бедрах.

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      Екатерина Ештокина
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