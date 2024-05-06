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11:53, 6 мая 2024Спорт

UFC анонсировал бой Умара Нурмагомедова

Россиянин Умар Нурмагомедов и американец Сэндхаген проведут бой в UFC 3 августа

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов проведет поединок с американцем Кори Сэндхагеном. Схватка анонсирована на странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в соцсети X.

Нурмагомедов и Сэндхаген встретятся на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа. Бой в легчайшей весовой категории возглавит кард.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, остается непобежденным. В активе 28-летнего спортсмена 17 побед в 17 поединках. Россиянин занимает девятое место в рейтинге UFC в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Сэндхагена 17 побед при четырех поражениях. Американец располагается на второй строчке в рейтинге UFC в легчайшем весе.

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      Дарья Коршунова
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