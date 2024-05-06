МО России: система ПВО перехватила над Белгородской областью 7 снарядов «Вампир»

Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, все снаряды были перехвачены системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также ранее над регионом были сбиты несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Еще несколько дронов Украины сбросили боеприпасы на «газели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили более 40 человек.