Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 6 мая 2024Россия

Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир»

МО России: система ПВО перехватила над Белгородской областью 7 снарядов «Вампир»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир». Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, все снаряды были перехвачены системой противовоздушной обороны над территорией Белгородской области.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также ранее над регионом были сбиты несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Еще несколько дронов Украины сбросили боеприпасы на «газели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили более 40 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

      В особняке Геббельса предложили открыть центр по борьбе с антисемитизмом

      Лукашенко запланировал остаться в Москве на парад 9 мая

      В «Реале Сосьедад» высказались о будущем Захаряна

      Восьмилетняя девочка пострадала при обстреле Белгородской области ВСУ

      Раскрыта причина отсутствия звезды «Ворониных» в продолжении сериала

      Российский блогер-миллионник рассказал о жизни в «однушке» большой семьей

      Путин проведет встречу с Пашиняном

      Китай собрался закупать газ в Канаде

      Путин заявил об экономической агрессии против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше