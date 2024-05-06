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15:04, 6 мая 2024Россия

ВСУ атаковали Россию еще тремя беспилотниками самолетного типа

МО России: в небе над Белгородской областью система ПВО сбила три БПЛА ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию еще тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, все три БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — подытожили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов по «ГАЗелям», перевозившим сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили более 40 человек.

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      Марк Леонов
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