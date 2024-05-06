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12:16, 6 мая 2024Россия

Дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом

Гладков: дроны ВСУ атаковали белгородские села Щетиновка, Отрадное и Чайки

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали еще несколько населенных пунктов Белгородской области. Под удар попали села Щетиновка, Отрадное и Чайки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Щетиновке беспилотник атаковал движущийся молоковоз и взорвался. Водитель не пострадал, однако у машины повреждена цистерна. Другой дрон ударил по локомотиву передвижной лаборатории в Отрадном. Там также обошлось без раненых, но осколки посекли вагон. «В селе Чайки дрон атаковал легковой автомобиль. Никто не пострадал», — добавил Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ сбросили еще один дрон рядом с местом удара беспилотников по автобусам и машине в Борисовском районе региона. Как рассказал губернатор, в результате пострадал местный житель. Его доставили в Центральную районную больницу с осколочными ранениями ноги.

Помимо этого, дрон-камикадзе взорвался в селе Старый Хутор Валуйского городского округа. Пострадавших нет, однако поврежден инфраструктурный объект связи.

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Утром 6 мая ВСУ при помощи дронов-камикадзе ударила по движущимся «ГАЗелям», перевозившим сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, а также легковому автомобилю. По словам Гладкова, Украина провела четыре атаки подряд. По последним данным, пострадали 40 человек, еще семь спасти не смогли.

Еще один беспилотник, начиненный взрывчаткой, предположительно, нашли на территории «Агро-Белогорья». Летательный аппарат не сдетонировал. Специалисты забрали дрон на экспертизу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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