Еще один украинский дрон-камикадзе взорвался в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве дрона-камикадзе в Старом Хуторе

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался в селе Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. О новой атаке на регион сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако поврежден инфраструктурный объект связи. Гладков заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту после согласования с Минобороны.

Ранее стало известно, что ВСУ повторно сбросили дрон рядом с местом удара беспилотников по автобусам и машине в Борисовском районе региона. В километре от места атаки раздались минимум два взрыва. Известно об одном пострадавшем.

Утром 6 мая дроны-камикадзе ВСУ ударили по двум «ГАЗелям», перевозившим сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье». Как рассказал Гладков, Украина провела четыре атаки подряд. По последним данным, пострадали 40 человек, еще семь спасти не смогли.

Позже стало известно, что один из дронов нашли на территории «Агро-Белогорья». На дроне обнаружили взрывчатку, однако он не сдетонировал. Специалисты забрали летательный аппарат на экспертизу.