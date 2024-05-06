Гладков раскрыл новые детали атаки ВСУ на автобусы с людьми под Белгородом

Гладков: дроны ВСУ атаковали автобусы под Белгородом четыре раза подряд

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза подряд атаковали автобусы, перевозившие сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белгорье» в Борисовском районе Белгородской области. Новые детали произошедшего раскрыл глава региона Вячеслав Гладков в ходе заседания областного правительства. Трансляция совещания ведется на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Гладков оценил ситуацию как крайне напряженную. По его словам, нескольких подряд атак дронов по мирным жителям в Белгородской области еще не было. «Сколько у нас получается, четыре атаки друг за другом. Подъезжает скорая помощь, подъезжает МЧС, подъезжает еще один автобус, по каждому из которых наносит удар по беззащитным людям», — сказал он.

Ранее стало известно, что один из беспилотников ВСУ, атаковавших Белгородскую область 6 мая, упал на территории свинокомплекса «Агро-Белогорье». На дроне обнаружили взрывчатку, однако он не сдетонировал. Специалисты забрали летательный аппарат на экспертизу.

В результате атаки дронов ВСУ на автобусы с сотрудниками «Агро-Белогорья» пострадали 35 человек, среди которых двое детей. Россиян с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости. Помимо этого, семь человек спасти не смогли, сообщила пресс-служба предприятия.