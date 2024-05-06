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17:45, 6 мая 2024Спорт

«Урал» на 95-й минуте вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

«Урал» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 27-го тура РПЛ

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Екатеринбургский «Урал» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 6 мая и завершилась со счетом 2:1. На первой минуте гостей вывел вперед Виталий Лисакович. Хозяева восстановили равенство спустя 18 минут: пенальти реализовал Алексей Каштанов. «Урал» вырвал победу на 95-й минуте, решающий мяч забил Алексей Ионов.

Обе команды остаются аутсайдерами РПЛ. «Балтика» с 26 очками находится в зоне вылета, занимая 15-е место, а «Урал» имеет в активе на два очка больше и располагается на 13-й строчке, которая предусматривает необходимость играть в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе.

«Урал» в следующем туре 12 мая на выезде сыграет с «Факелом». Балтика днем ранее дома примет «Динамо».

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      Алексей Гусев
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