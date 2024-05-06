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08:47, 6 мая 2024Экономика

В Европе стали меньше покупать один вид топлива

GIE: страны Евросоюза снизили импорт СПГ на 16 %
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны Евросоюза стали меньше импортировать сжиженный природный газ (СПГ). О снижении спроса на один вид топлива со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает газета «Ведомости».

С января по апрель покупки СПГ за рубежом снизились на восемь процентов в годовом выражении, до уровня в 337,5 миллиона кубометров в сутки. В апреле поставки упали на 16 процентов год к году — до отметки в 10,1 миллиона тонн в сутки, это рекордное сокращение по итогам 2023-2024 годов.

В 2022 поставки топлива в регион начали расти. По сравнению с 2021 годом они увеличились в 1,7 раза, до 127,2 миллиарда кубометров. Тенденция продолжилась в первой половине 2023-го — в апреле и мае страны Европы достигли исторического максимума в 401,4 и 392,6 миллиона кубометров в сутки соответственно. Однако в мае на фоне подорожания топлива в Азии поставки СПГ в Европу начали снижаться — до минимальных 306,6 миллиона кубометров в сутки в сентябре.

Одновременно со снижением покупки сжиженного газа начали расти поставки топлива по трубопроводам. Согласно данным Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в первые три месяца в регион поступило 40 миллиардов кубометров (плюс пять процентов год к году) В марте поставки достигли рекордной с декабря 2022 года отметки в 14 миллиардов кубометров (плюс 12 процентов в сравнении с февралем 2024-го и плюс 4 — с мартом 2023-го).

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Прокачка трубопроводного газа выросла за счет поставок из России. В первом квартале она увеличилась до 7,2 миллиарда кубометров (плюс 23 процента), при этом потребление топлива в региона снизилось на 1,7 процента, до 113 миллиардов кубометров.

Европейским покупателям выгоднее не конкурировать за СПГ с покупателями из Азии, а приобретать топливо через газопроводы. По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, цены на российский газ Евросоюзу особенно выгодны. В условиях роста спроса на СПГ в Азии, который разгоняет цены на рынке, импорт СПГ в регион во втором квартале может и дальше снижаться, добавил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В апреле Россия продала на европейский рынок почти половину (46 процентов) своих экспортных поставок сжиженного природного газа. По данным аналитической компании Kpler, в Азию, как и в марте, ушла треть экспортируемого СПГ — 34 процента. Еще 20 процентов поставок отображаются в статистике как «направленные в неизвестном направлении».

В последние месяцы Евросоюз обсуждает введение новых санкций против СПГ-проектов из России, среди которых — запрет на реэкспорт российского топлива в третьи страны через европейские порты. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена искать пути преодоления потенциальных препятствий.

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      Вячеслав Агапов
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