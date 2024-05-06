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11:27, 6 мая 2024Ценности

Внешность 59-летнего Киану Ривза на новых фото взволновала фанатов

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for Hammer Museum

Канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант Киану Ривз вышел в свет и взволновал фанатов внешностью на новых фото. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

59-летний артист посетил гала-концерт Музея Хаммера со своей возлюбленной Александрой Грант в Лос-Анджелесе. Для упомянутого мероприятия актер выбрал образ, состоящий из футболки, брюк, кофты на молнии и темно-зеленого пиджака. Его спутница, в свою очередь, примерила синие брюки-бананы, белую футболку и голубую кожаную куртку.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Мне кажется или он на этих фото выглядит нездоровым? Я искренне надеюсь, что нет!», «Ощущение, что он заболел», «У него теперь странные глаза», «Что случилось с его лицом? Он сделал ботокс, операцию или что? Очень странно», «Люблю Киану, но он явно что-то сделал с лицом», «Он выглядит больным. Надеюсь, он в порядке», «Киану похудел?» — высказались они.

В марте Киану Ривз удивил фанатов кардинальной сменой имиджа. Артист был замечен на съемках фильма «Исход» в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели знаменитость с новой стрижкой.

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      Екатерина Ештокина
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