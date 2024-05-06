Высказывания США о вводе войск на Украину назвали маскировкой

Рогов назвал маскировкой высказывания о вводе войск США на Украину

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал озвученные в США предположения об отправке военных страны на Украину. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов назвал маскировкой высказывания о вводе войск США на Украину и подчеркнул, что американские власти стремятся сохранить свое положение. Поэтому они запугивают граждан и «спекулируют на мнимой российской угрозе».

«Отсюда заинтересованность в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, агрессивная военная риторика по отношению к России, попытка поднять градус противостояния и раскачать ситуацию», — объяснил Рогов.

Ранее в США исключили отправку войск на Украину. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

До этого лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтон в случае поражения Украины может вмешаться в конфликт путем задействования вооруженных сил.