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22:43, 6 мая 2024Бывший СССР

Высказывания США о вводе войск на Украину назвали маскировкой

Рогов назвал маскировкой высказывания о вводе войск США на Украину
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал озвученные в США предположения об отправке военных страны на Украину. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Рогов назвал маскировкой высказывания о вводе войск США на Украину и подчеркнул, что американские власти стремятся сохранить свое положение. Поэтому они запугивают граждан и «спекулируют на мнимой российской угрозе».

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«Отсюда заинтересованность в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, агрессивная военная риторика по отношению к России, попытка поднять градус противостояния и раскачать ситуацию», — объяснил Рогов.

Ранее в США исключили отправку войск на Украину. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

До этого лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтон в случае поражения Украины может вмешаться в конфликт путем задействования вооруженных сил.

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      Марина Совина
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