Захарова прокомментировала слова Макрона об отсутствии войны с Россией

Захарова отметила противоречие в словах Макрона об отсутствии войны с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела противоречие в словах президента Франции Эммануэля Макрона после заявления об отсутствии у Франции состояния войны с Россией. Соответствующий комментарий она сделала в своем Telegram-канале.

«В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» — отметила она.

Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом.