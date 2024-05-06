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20:14, 6 мая 2024Мир

Захарова прокомментировала слова Макрона об отсутствии войны с Россией

Захарова отметила противоречие в словах Макрона об отсутствии войны с Россией

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела противоречие в словах президента Франции Эммануэля Макрона после заявления об отсутствии у Франции состояния войны с Россией. Соответствующий комментарий она сделала в своем Telegram-канале.

«В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» — отметила она.

Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом.

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      Лина Пивоварова
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