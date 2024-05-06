Захарова прокомментировала слова Макрона об отсутствии войны с Россией
Захарова отметила противоречие в словах Макрона об отсутствии войны с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела противоречие в словах президента Франции Эммануэля Макрона после заявления об отсутствии у Франции состояния войны с Россией. Соответствующий комментарий она сделала в своем Telegram-канале.
«В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» — отметила она.
Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом.