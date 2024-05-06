Макрон заявил об отсутствии войны с Россией

Макрон: Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом

Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», — отметил Макрон во время пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин призвал президента Франции Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен бороться с возможной эскалацией конфликта на Украине, чтобы предотвратить ее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция и Великобритания инициировали «беспрецедентный виток напряженности» своими высказываниями об отправке солдат на Украину и использовании британского оружия.