Брат Нурмагомедова потерял одну позицию в рейтинге UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов опустился с девятого на десятое место в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедова потерял одну строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Обновленный список доступен на сайте промоушена.

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова опустился с девятого на десятое место в рейтинге легчайшего веса. Чемпионом в этой весовой категории является американец Шон О'Мэлли.

6 мая UFC анонсировал следующий поединок Умара Нурмагомедова. Россиянин проведет бой с американцем Кори Сэндхагеном на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа.

Умар Нурмагомедов остается непобежденным. В активе 28-летнего спортсмена 17 побед в 17 поединках.