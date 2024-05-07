Член российской ОПГ пойдет под суд за удушенных проводом пенсионеров

В Оренбурге член ОПГ пойдет под суд за расправу над пенсионерами 10 лет назад

В Оренбурге завершено расследование в отношение члена ОПГ, обвиняемого в жестокой расправе над 60-летней супружеской парой. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте 2014 года 32-летний лидер группировки узнал, что пенсионер собирается приобрести в Оренбурге дорогостоящий объект коммерческой недвижимости и рассчитаться за него наличными. Тщательно изучив обстановку, 16 июня злоумышленник вместе сообщником через гараж проникли в дом, где наручниками приковали главу семьи и его жену к стулу, угрозами велели указать, где тайник с наличностью, а когда нашли деньги, надели на голову пенсионерам полиэтиленовые пакеты и удушили их кабелем от компьютера.

Когда супруги перестали подавать признаки жизни, сообщники вывезли их в лесной массив и закопали. В тот же день дочь пенсионеров забила тревогу, после того как не смогла дозвониться до родителей.

Обвиняемый уже отбывает наказание за совершение в Оренбурге ряда особо тяжких преступлений. Лидер ОПГ находится в международном розыске.

18 апреля сообщалось, что священника и военнослужащего арестовали по подозрению в участии в ОПГ.