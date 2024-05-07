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16:57, 7 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал топ-6 упражнений для сильного пресса

Тренер Самуэль посоветовал делать отжимания с гантелями для сильного пресса

Фото: beccarra / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал топ-6 упражнений, чтобы накачать сильный пресс и убрать живот. Его слова приводит MenToday.

Специалист предложил выполнять велосипед, боковую планку с подъемом ноги и обратные скручивания. Также Самуэль рекомендовал делать подъем гантели из положения лежа, отжимания с гантелями, а также махи гантелью.

Тренер подчеркнул, что важно соблюдать правильную технику, выполнять упражнения с полной амплитудой и не делать ставку на количество повторений. Кроме того, он посоветовал изменить рацион и начать вести дневник калорий.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательным упражнением эксперт назвал тягу гантелей.

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