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14:26, 6 мая 2024Спорт

Тренер назвал топ-3 упражнений для похудения для мужчин старше 40 лет

Фитнес-тренер Кран назвал тягу гантелей обязательной для мужчин старше 40 лет

Фото: Unsplash

Американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Его слова приводит Men Today.

Обязательным упражнением Кран назвал тягу гантелей. Как отметил специалист, оно помогает прокачать спину, усовершенствовать осанку и улучшить здоровье плеч.

Также Кран посоветовал делать отжимания, поскольку они относительно безопасны и не требуют дополнительного инвентаря. Кроме того, он предложил выполнять приседания. Тренер подчеркнул, что лучше не использовать штанги, а сделать выбор в пользу легких утяжелителей, чтобы не травмировать суставы.

Ранее фитнес-тренер Анна Маркова назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет. Она посоветовала делать прямые скручивания, «ножницы» и планку на локтях.

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      Дарья Коршунова
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