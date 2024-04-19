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08:00, 20 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет

Тренер Маркова предложила делать разные упражнения для каждой группы мышц пресса

Фото: BCFC / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Анна Маркова назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет. Ее слова приводит «Чемпионат».

Специалист предложила разные упражнения для каждой группы мышц. Для проработки верхнего пресса она посоветовала делать просто прямые скручивания и прямые скручивания с поднятыми ногами. Нижний пресс можно улучшить с помощью «ножниц», кругов ногами и скручиваний таза. Проработать косые мышцы живота помогут боковые скручивания и скручивания «локоть к колену».

Кроме того, Маркова рекомендовала делать несколько статичных упражнений. Тренер предложила делать планку на локтях, лежание на спине на валике и вакуум.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла особенности выполнения вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также легких, сердца и сосудов.

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      Андрей Стрельцов
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