В России высказались о нахождении французских наемников в рядах ВСУ

Депутат Журова: Париж не признает, что французские наемники есть на Украине

Франция официально не признает, что отправила на Украину своих солдат, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала нахождение в Луганской народной республике (ЛНР) иностранного наемника, у которого были обнаружены шевроны с флагом Франции.

«Франция официально не признает, что она кого-то отправляет. [В правительстве страны] будут говорить, что это он сам захотел, сам поехал, что это его гражданская позиция и что ему так захотелось», — высказалась Журова.

Ранее российские военные ликвидировали наемника под Белогоровкой в ЛНР. На одежде бойца нашли несколько шевронов: один представлял собой перевернутый французский флаг, другой — флаг Франции в стиле милитари.

Иностранный легион — элитное войсковое соединение, входящее в состав Вооруженных сил Франции. Его рядовой состав преимущественно комплектуется из иностранцев. Легион предназначен для ведения боевых действий за рубежом.



Экс-помощник заместителя обороны США Стивен Брайен писал, что Франция приняла официальное решение перебросить на территорию Украины около сотни солдат и офицеров одного из основных подразделений Иностранного легиона.

В свою очередь в МИД Франции опровергли эту информацию.