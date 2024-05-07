В России высказались о нахождении французских наемников в рядах ВСУ
Франция официально не признает, что отправила на Украину своих солдат, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала нахождение в Луганской народной республике (ЛНР) иностранного наемника, у которого были обнаружены шевроны с флагом Франции.
«Франция официально не признает, что она кого-то отправляет. [В правительстве страны] будут говорить, что это он сам захотел, сам поехал, что это его гражданская позиция и что ему так захотелось», — высказалась Журова.
Ранее российские военные ликвидировали наемника под Белогоровкой в ЛНР. На одежде бойца нашли несколько шевронов: один представлял собой перевернутый французский флаг, другой — флаг Франции в стиле милитари.
Иностранный легион — элитное войсковое соединение, входящее в состав Вооруженных сил Франции. Его рядовой состав преимущественно комплектуется из иностранцев. Легион предназначен для ведения боевых действий за рубежом.
Экс-помощник заместителя обороны США Стивен Брайен писал, что Франция приняла официальное решение перебросить на территорию Украины около сотни солдат и офицеров одного из основных подразделений Иностранного легиона.
В свою очередь в МИД Франции опровергли эту информацию.