Футболист «Рубина» выбрал между русскими и армянскими девушками

Футболист «Рубина» Угочукву Иву предпочел армянских девушек русским

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву выбрал между русскими и армянскими девушками. Его слова приводит Sport24.

Иву предпочел армянских девушек русским. «Ну я всегда буду за своих — за Армению ведь играю!» — объяснил спортсмен.

Нигериец получил армянский паспорт весной 2023 года, так как на протяжении пяти лет жил и играл в Армении. Позднее его вызвали в национальную сборную, за которую он дебютировал 23 марта.

За казанский «Рубин» Иву играет с июля 2023-го. В составе клуба он провел 25 матчей в чемпионате России, отметившись одним забитым мячом.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил красоту девушек в России и в США. По словам футболиста, россиянки однозначно выигрывают, а он никогда не встречал красивых американок.