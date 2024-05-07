Глава Федерации борьбы России отреагировал на избиение ребенка тренером

Глава ФСБР Мамиашвили назвал шокирующей информацию об избиении ребенка тренером

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на избиение ребенка тренером на соревнованиях в Оренбургской области. Его слова приводит РИА Новости.

Мамиашвили назвал информацию шокирующей. «Откуда берутся такие вот "тренеры"… Вокруг никто даже не подумал вмешаться и остановить этот позорный инцидент. Как я понял, это какая-то частная школа. Кто ей выдал лицензию, кто ее контролирует?» — задался вопросом он.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина в раздевалке избивает ногами лежащего на полу ребенка. Сообщалось, что перед этим юный спортсмен потерпел поражение на турнире.

После этого федерация борьбы Дагестана начала проверку по факту избиения ребенка. Директор организации Махмуд Магомедов заявил, что избивший ребенка человек не является профессиональным тренером и не имеет соответствующего образования.