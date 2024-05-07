Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:2
Завершен
Паула Бадоса
Рим (ж)
ПСЖ
0:1
2-й тайм
live
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 2-й матч
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 1-й матч
Анастасия Потапова
Завтра
16:30 (Мск)
Сиюй Ван
Рим (ж)
Маккензи Макдональд
9 мая
11:00 (Мск)
Аслан Карацев
Рим (м)
22:52, 7 мая 2024Спорт

Назван новый фаворит на пост главного тренера «Баварии»

Bild: Ханс-Дитер Флик является фаворитом на пост главного тренера «Баварии»

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Ханс-Дитер Флик является новым фаворитом на пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, кандидатура голландца Эрика тен Хага больше не рассматривается. Отмечается, что за назначение Флика выступают член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор команды Ян-Кристиан Дрезен.

На данный момент главным тренером «Баварии» является немец Томас Тухель. О решении команды расстаться с ним стало известно 21 февраля. Возглавивший клуб весной прошлого года специалист покинет команду досрочно, изначально его контракт действовал до июня 2025-го. Решение было обоюдным.

Флик возглавлял «Баварию» с ноября 2019 года по июнь 2021-го. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Германии, а также по одному разу Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      В Луганске прозвучала серия взрывов

      В Пентагоне никак не отреагировали на возможное использование Starlink Россией

      Около особняка Дрейка произошла стрельба

      Путин повысил зарплаты академикам

      Слуцкий отреагировал на запрет атрибутики Победы в Германии

      Зеленский назвал самые «жаркие» места боев

      Стало известно о запрете американским дипломатам посещать инаугурацию Путина

      Министр обороны Украины попросил у США новые ракеты к ПВО

      В США заявили об использовании Западом украинских детей для секса и органов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше