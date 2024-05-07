Назван новый фаворит на пост главного тренера «Баварии»

Bild: Ханс-Дитер Флик является фаворитом на пост главного тренера «Баварии»

Ханс-Дитер Флик является новым фаворитом на пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, кандидатура голландца Эрика тен Хага больше не рассматривается. Отмечается, что за назначение Флика выступают член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор команды Ян-Кристиан Дрезен.

На данный момент главным тренером «Баварии» является немец Томас Тухель. О решении команды расстаться с ним стало известно 21 февраля. Возглавивший клуб весной прошлого года специалист покинет команду досрочно, изначально его контракт действовал до июня 2025-го. Решение было обоюдным.

Флик возглавлял «Баварию» с ноября 2019 года по июнь 2021-го. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Германии, а также по одному разу Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.