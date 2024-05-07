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10:33, 7 мая 2024Забота о себе

Онколог оценил вероятность излечения от рака на поздней стадии

Онколог Романов: пациенты даже с четвертой стадией рака могут выздороветь

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов, рассказал онколог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной работе клиники «Евроонко» Денис Романов. Вероятность излечения эксперт оценил в беседе с «Лентой.ру».

По словам Романова, многие люди, узнав, что у них рак, паникуют и впадают в отчаяние. Однако в действительности шанс на выздоровление есть даже у людей с поздними стадиями болезни. «Под поздней стадией зачастую подразумевают III и IV стадии заболевания, хотя это принципиально разные истории. Не стоит считать III стадию заболевания неизлечимой, хотя, конечно, вероятность развития рецидива опухоли или отдаленных метастазов при ней выше, чем при I или II», — отметил врач.

Навскидку могу вспомнить пациентов с метастазами рака толстой кишки в печени и лимфатических узлах, метастазами рака молочной железы в головном мозге, метастазами меланомы в лимфоузлах и легких. И они поправились

Денис Романовонколог
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«Абсолютно понятно: шанс на победу над даже кажущейся самой непобедимой болезнью дают лишь все необходимые и положенные усилия традиционной медицины. А все усилия нетрадиционной — лишь отдаляют пациента от выздоровления, а иногда и приводят к трагическим последствиям», — заключил доктор.

Ранее онколог Хамис Магомедова развеяла популярные мифы о раке. В частности, она предупредила, что часто заболевание протекает без болей.

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      Вера Владзиевская
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