Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

Плющенко заявил, что от Путина исходила потрясающая энергетика на инаугурации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал инаугурацию переизбранного президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что от Путина исходила потрясающая аура и энергетика. «Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну. Только с ним мы преодолеем все трудности», — добавил он, отметив, что церемония была грандиозной.

7 мая Путин официально в пятый раз вступил в должность президента России, на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил на инаугурации о его назначении.

Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. На мероприятии присутствовали президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, фигуристка Камила Валиева, пловец Евгений Рылов, а также другие российские спортсмены.