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21:50, 7 мая 2024Спорт

Плющенко рассказал об исходящей от Путина энергетике на инаугурации

Плющенко заявил, что от Путина исходила потрясающая энергетика на инаугурации
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал инаугурацию переизбранного президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Плющенко заявил, что от Путина исходила потрясающая аура и энергетика. «Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну. Только с ним мы преодолеем все трудности», — добавил он, отметив, что церемония была грандиозной.

7 мая Путин официально в пятый раз вступил в должность президента России, на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил на инаугурации о его назначении.

Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. На мероприятии присутствовали президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, фигуристка Камила Валиева, пловец Евгений Рылов, а также другие российские спортсмены.

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      Андрей Стрельцов
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