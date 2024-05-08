Диетолог предупредил о вреде одного популярного молочного продукта

Диетолог Гинзбург: творожная масса повышает риск сахарного диабета и ожирения

Многие считают творожную массу полезной, но на самом деле злоупотреблять ей нельзя, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. О вреде популярного молочного продукта он предупредил в интервью радио Sputnik.

Гинзбург отметил, что в творожной массе обычно содержится много сахара, а также трансжиров. Такое сочетание ингредиентов, по словам врача, сводит на нет практически все полезные свойства творога. Он уточнил, что если обычный творог защищает от развития целого ряда заболеваний, то жирная и сладкая творожная масса повышает риск сахарного диабета, развития ожирения и атеросклероза.

Диетолог подчеркнул, что от пары ложек творожной массы здоровым людям вреда не будет, но при ожирении и гипертонии употребление этого продукта противопоказано. Также он посоветовал не давать сладкий творог детям, так как он может сформировать неправильные диетические привычки и тягу к сладкой пище.

Ранее врач-диетолог Сара Брюэр посоветовала гипертоникам пить гранатовый сок для снижения артериального давления. По словам врача, напиток улучшает эластичность стенок сосудов и полезен для работы сердца.