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09:28, 8 мая 2024Забота о себе

Гипертоникам посоветовали напиток для снижения давления

Диетолог Брюэр призвала пить гранатовый сок для снижения давления

Фото: PxHere

Врач-диетолог Сара Брюэр призвала гипертоников пить гранатовый сок для снижения артериального давления. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Брюэр утверждает, что этот напиток необычайно богат антиоксидантными полифенолами, в том числе уникальными веществами, которые содержатся в цедре граната, — пуникалагинами. По словам диетолога, эти полифенолы расширяют артерии, повышают эластичность их стенок и улучшают кровоток. Все это, уточнила Брюэр, способствует снижению артериального давления.

Кроме того, диетолог отметила, что гранатовый сок богат витамином С, Е, К, а также фолиевой кислотой, калием, магнием и антиоксидантными каротиноидами. Эти вещества также помогают нормализовать давление и улучшают кровообращение за счет выработки оксида азота. Также Брюэр посоветовала каждый день выпивать стакан гранатового сокса, чтобы снизить уровень холестерина в крови.

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