Фармацевтическая компания отзовет разрешения на продажу вакцины из-за скандала

AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины от COVID-19

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавирусной инфекции из-за скандала. Об этом пишет газета The Telegraph. Заявление об отзыве препарата на территории Евросоюза вступило в силу 7 мая.

Отзыв продаж начался после того, как компания впервые признала, что ее вакцина способна вызывать редкий тромбоз с синдромом тромбоцитопении. В отношении AstraZeneca поступил коллективный иск. В нем уточняется, что вакцина, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, имела побочный эффект для некоторых пациентов или приводила к летальному исходу.

Ранее французский футболист Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на компании Pfizer и BioNTech, которые разработали вакцину от COVID-19. Игрок, который завершил карьеру в возрасте 29 лет, захотел установить связь между своей вакцинацией и несколькими травмами, которые за ней последовали.