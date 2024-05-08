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03:25, 8 мая 2024Наука и техника

Фармацевтическая компания отзовет разрешения на продажу вакцины из-за скандала

AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины от COVID-19

Фото: Adrià Crehuet Cano / Unsplash

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавирусной инфекции из-за скандала. Об этом пишет газета The Telegraph. Заявление об отзыве препарата на территории Евросоюза вступило в силу 7 мая.

Отзыв продаж начался после того, как компания впервые признала, что ее вакцина способна вызывать редкий тромбоз с синдромом тромбоцитопении. В отношении AstraZeneca поступил коллективный иск. В нем уточняется, что вакцина, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, имела побочный эффект для некоторых пациентов или приводила к летальному исходу.

Ранее французский футболист Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на компании Pfizer и BioNTech, которые разработали вакцину от COVID-19. Игрок, который завершил карьеру в возрасте 29 лет, захотел установить связь между своей вакцинацией и несколькими травмами, которые за ней последовали.

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      Маргарита Пименова
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