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21:07, 8 мая 2024Спорт

Греческий теннисист поблагодарил мать за советское воспитание

Греческий теннисист Стефанос Циципас поблагодарил мать за советское воспитание
Стафанос Циципас

Стафанос Циципас. Фото: Ana Beltran / Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас поблагодарил мать Юлию Сальникову за советское воспитание. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Циципас рассказал, что мать научила его дисциплине, трудолюбию и уважению к соперникам. Также, отметил теннисист, Сальникова сильно повлияла на то, чтобы он всегда оставался скромным и не думал о себе слишком много.

«Благодаря всему этому она сделала меня ментально более сильным человеком и, наверное, более сильным спортсменом», — заявил Циципас. Он подчеркнул, что такое воспитание позволило ему стать более зрелой личностью, чем многие соперники.

Мать спортсмена родилась в СССР. Затем Сальникова переехала за границу по работе и вышла замуж за греческого тренера Апостолоса Циципаса.

25-летний Циципас занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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      Дарья Коршунова
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