Греческий теннисист поблагодарил мать за советское воспитание

Греческий теннисист Стефанос Циципас поблагодарил мать за советское воспитание

Греческий теннисист Стефанос Циципас поблагодарил мать Юлию Сальникову за советское воспитание. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Циципас рассказал, что мать научила его дисциплине, трудолюбию и уважению к соперникам. Также, отметил теннисист, Сальникова сильно повлияла на то, чтобы он всегда оставался скромным и не думал о себе слишком много.

«Благодаря всему этому она сделала меня ментально более сильным человеком и, наверное, более сильным спортсменом», — заявил Циципас. Он подчеркнул, что такое воспитание позволило ему стать более зрелой личностью, чем многие соперники.

Мать спортсмена родилась в СССР. Затем Сальникова переехала за границу по работе и вышла замуж за греческого тренера Апостолоса Циципаса.

25-летний Циципас занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).