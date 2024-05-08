Apple прекратила продажи последнего планшета с кнопкой

The Verge: последний iPad с кнопкой и разъемом для наушников сняли с продажи

Корпорация Apple перестала продавать последний iPad с кнопкой Home. На это обратило внимание издание The Verge.

После презентации планшетов iPad Pro и iPad Air 7 мая фирма прекратила продажи iPad 9. Эта модель отличалась от остальных тем, что имела физическую кнопку Home и 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников. Таким образом, девайс сняли с продажи — приобрести его можно будет только в магазинах партнеров Apple.

Для сравнения, iPad 10-го поколения получил другой дизайн — он лишился кнопки Home и порта для проводной гарнитуры. «У iPad 9 также не было поддержки стилуса Apple Pencil второго поколения, и его дизайн устарел, но это все равно было быстрое развлекательное устройство, которое часто продавалось со скидкой», — прокомментировали снятие с продажи аппарата журналисты.

Также специалисты заметили, что iPad 10 начали продавать со скидкой 100 долларов. Стоимость устройства в магазинах США составляет 349 долларов, или около 32 тысяч рублей.

Ранее аналитики Canalys назвали Apple лидером на мировом рынке планшетов. В первом квартале 2024 года американская корпорация получила долю 35,6 процента.