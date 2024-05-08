Лукашенко подарил Путину красные розы

Лукашенко подарил Путину букет длинных красных роз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину цветы. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

На размещенных кадрах глава Белоруссии входит в здание Кремля, а вслед за ним несут букет длинных красных роз. «Лукашенко с цветами в Кремле», — говорится в публикации.

Белорусский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а 9 мая посетит парад Победы.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕАЭС могут пройти переговоры Лукашенко с Путиным. Глава белорусского МИД Сергей Алейник отметил, что мероприятие является хорошей площадкой для встреч.

7 мая Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве обсудит с Путиным совместную координацию и применение войск с использованием ядерных спецбоеприпасов. Кроме того, он добавил, что на встрече они с российским лидером примут некое «окончательное решение».