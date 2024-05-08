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14:56, 8 мая 2024Экономика

Москву засыпало майским снегом

Центр столицы покрылся небольшим слоем снега

Москву вновь засыпало майским снегом. Видео, на котором засыпало центр города, публикует агентство «Москва».

На кадрах видно, что снег легким слоем лег на поверхности городских крыш. Агентство также опубликовало фотографии, на которых снегом засыпало газон на тротуаре.

Снег в Москве прошел также во вторник, 7 мая. На фоне майских заморозков власти решили вновь включить отопление.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал жителям города ледяную стужу на протяжении всей недели. Особенно холодно, по его словам, будет в четверг, 9 мая. В ночь пройдет снег, который также может продолжиться и с утра. Температура в начале дня составит плюс 1-3 градуса, максимально воздух в течение дня прогреется до отметок плюс 3-4 градуса.

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      Мария Черкасова
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