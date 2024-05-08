Раскрыты продукты для снижения давления без лекарств

Диетолог Эмили Лиминг призвала пить сок свеклы для снижения давления

Некоторые продукты могут снижать давление без лекарств, рассказала диетолог Эмили Лиминг. Их специалистка перечислила в комментарии для Daily Mail.

В первую очередь Лиминг посоветовала употреблять богатые калием бананы, мангольд, авокадо, батат. «Калий снижает количество натрия в крови, что уменьшает объем жидкости и позволяет сосудам расслабиться. Это, в свою очередь, позволяет снизить давление в них», — объяснила она.

В число продуктов, употребление которых снижает давление, диетолог также включила хумус, овсяные отруби и жирную рыбу (скумбрию, лосось, форель, сардины), которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

По словам Лиминг, полезен для снижения давления и свекольный сок. «Употребление 250 миллилитров этого напитка ежедневно в течение всего двух месяцев способствует значительному снижению давления. Оздоровительный эффект сока свеклы объясняется содержанием в нем нитратов, которые делают сосуды более мягкими и гибкими», — сказала диетолог.

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