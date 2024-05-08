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13:24, 8 мая 2024Забота о себе

Раскрыты продукты для снижения давления без лекарств

Диетолог Эмили Лиминг призвала пить сок свеклы для снижения давления

Фото: Unsplash

Некоторые продукты могут снижать давление без лекарств, рассказала диетолог Эмили Лиминг. Их специалистка перечислила в комментарии для Daily Mail.

В первую очередь Лиминг посоветовала употреблять богатые калием бананы, мангольд, авокадо, батат. «Калий снижает количество натрия в крови, что уменьшает объем жидкости и позволяет сосудам расслабиться. Это, в свою очередь, позволяет снизить давление в них», — объяснила она.

В число продуктов, употребление которых снижает давление, диетолог также включила хумус, овсяные отруби и жирную рыбу (скумбрию, лосось, форель, сардины), которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

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По словам Лиминг, полезен для снижения давления и свекольный сок. «Употребление 250 миллилитров этого напитка ежедневно в течение всего двух месяцев способствует значительному снижению давления. Оздоровительный эффект сока свеклы объясняется содержанием в нем нитратов, которые делают сосуды более мягкими и гибкими», — сказала диетолог.

Ранее диетолог Федерика Амати назвала способ увеличить продолжительность жизни на десяток лет. Она призвала правильно питаться.

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      Вера Владзиевская
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