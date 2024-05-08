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11:59, 8 мая 2024Россия

В России высказались о возможном отказе НАТО отправлять войска на Украину

Сенатор Карасин: отказ НАТО отправлять войска на СВО связан с усталостью
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Возможный официальный отказ стран НАТО отправлять свои войска в зону специальной военной операции (СВО) на территории Украины может быть связан с усталостью от конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Внутри НАТО идет борьба двух крыльев мысли. Первое настаивает на эскалации конфликта и вовлечении НАТО в прямой конфликт с РФ. Вторая, более здравая, осторожная и умная группа политиков, представляющая соответствующие страны считает, что украинский режим паразитирует на помощи НАТО, на помощи США, в целом на международной напряженности. Это все здорово поднадоело и, самое главное, это очень опасно для международной стабильности», — полагает сенатор.

Эта школа мысли постепенно, к сожалению, очень неоперативно все-таки находит дорогу и пытается заявить о себе. Посмотрим. Давайте будем надеяться на то, что здравомыслие на Западе все-таки в результате заявит о себе

Григорий Карасинроссийский сенатор

Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, НАТО может утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в украинский конфликт. Журналисты издания ознакомились с проектом документа. По их информации, его могут подписать на саммите, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. При этом Североатлантический альянс возьмет на себя координацию военной помощи Киеву, говорится в материале.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допускал, что НАТО может отправить на территорию Украины своих военных. Тем не менее, многие страны альянса раскритиковали идею. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что у военного блока таких планов нет.

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      Варвара Кошечкина
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