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09:11, 8 мая 2024Спорт

Россиянин Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф НХЛ подряд

Россиянин Валерий Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф НХЛ подряд

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в выездной встрече против «Даллас Старс», которая прошла в ночь на среду, 8 мая. Хозяева вели со счетом 3:0, а Ничушкин стал автором первого гола гостей. После этого он ассистировал Кейлу Макару, а Натан Маккиннон забросил еще одну шайбу и перевел игру в овертайм. Там победу Колорадо принес Майлз Вуд.

«Колорадо» одержал первую победу в противостоянии. Второй матч пройдет в Далласе 10 мая.

На счету Ничушкина восемь заброшенных шайб и одна результативная передача в шести матчах плей-офф НХЛ. Он единолично возглавляет снайперскую гонку.

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      Алексей Гусев
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