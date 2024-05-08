Российский форвард атаковал вратаря-соотечественника в матче плей-офф НХЛ

Свечников сбил Шестеркина с ног и чуть не спровоцировал драку в матче НХЛ

Российский форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников атаковал вратаря-соотечественника из «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде вратарь делал передачу из-за ворот. После того как он избавился от шайбы, в него врезался нападающий, сбив Шестеркина с ног. Поступок Свечникова едва не спровоцировал массовую драку: сразу несколько игроков «Рейнджерс» хотели постоять за одноклубника. Потасовку предотвратили арбитры, а Свечников был наказан за подножку малым штрафом.

Игра прошла в ночь на среду, 8 мая, и завершилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей тремя голевыми передачами отметился россиянин Артемий Панарин. Свечников записал на свой счет один ассист.

«Рейнджерс» повели в серии со счетом 2-0. Третья встреча состоится 10 мая, «Каролина» будет играть дома.