Стало известно о многомиллионном долге российской блогерши перед налоговой

Блогерша Ольга Нечаева задолжала налоговой 39 миллионов рублей

Российская блогерша Ольга Нечаева, известная под ником Акуна Матата, задолжала налоговой миллионы рублей. Об этом стало известно изданию Baza.

Уточняется, что долг создательницы онлайн-курсов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 39 миллионов рублей. Другие подробности не приводятся.

Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которые проходили по делу о неуплате налогов, сообщил, что у его клиентов больше нет задолженности перед налоговой. Позднее Чекалина в слезах пожаловалась на, что зарабатываемые ею деньги уходят на погашение долга.

В апреле 2023 года стало известно, что более 30 российских блогеров-миллионников проверят на неуплату налогов и отмывание денег. В список, составленный МВД, попали Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, рэпер Егор Крид и другие инфлюэнсеры.