Стало известно о многомиллионном долге российской блогерши перед налоговой
Российская блогерша Ольга Нечаева, известная под ником Акуна Матата, задолжала налоговой миллионы рублей. Об этом стало известно изданию Baza.
Уточняется, что долг создательницы онлайн-курсов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 39 миллионов рублей. Другие подробности не приводятся.
Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которые проходили по делу о неуплате налогов, сообщил, что у его клиентов больше нет задолженности перед налоговой. Позднее Чекалина в слезах пожаловалась на, что зарабатываемые ею деньги уходят на погашение долга.
В апреле 2023 года стало известно, что более 30 российских блогеров-миллионников проверят на неуплату налогов и отмывание денег. В список, составленный МВД, попали Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, рэпер Егор Крид и другие инфлюэнсеры.