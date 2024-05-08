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10:08, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионном долге российской блогерши перед налоговой

Блогерша Ольга Нечаева задолжала налоговой 39 миллионов рублей

Кадр: Еда мира / YouTube

Российская блогерша Ольга Нечаева, известная под ником Акуна Матата, задолжала налоговой миллионы рублей. Об этом стало известно изданию Baza.

Уточняется, что долг создательницы онлайн-курсов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 39 миллионов рублей. Другие подробности не приводятся.

Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которые проходили по делу о неуплате налогов, сообщил, что у его клиентов больше нет задолженности перед налоговой. Позднее Чекалина в слезах пожаловалась на, что зарабатываемые ею деньги уходят на погашение долга.

В апреле 2023 года стало известно, что более 30 российских блогеров-миллионников проверят на неуплату налогов и отмывание денег. В список, составленный МВД, попали Гусейн Гасанов, Оксана Самойлова, рэпер Егор Крид и другие инфлюэнсеры.

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